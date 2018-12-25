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الدوريات الأمنية تعثر علي طفل رضيع خلف أسواق العامري

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:55 ص
الدوريات الأمنية تعثر علي طفل رضيع خلف أسواق العامري
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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حصلت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات، بمنتصف الليلة الماضية، علي بلاغًا يفيد بوجود طفل مرمي خلف أسواق العامري بمركز العرضية الشمالية.

فقد تم العثور على طفل لم تتجاوز ولادته 12 ساعة إذ تظهر على جسده بقايا مشيمة الولادة، وهو ملطخ ببقايا دماء، وملفوف بقطعة قماش بيضاء، وملقى على الأرض خلف السوق.

وقد انتقلت على الفور الدوريات الأمنية للموقع التي بدورها سلمته للهلال الأحمر بالمحافظة، وتم نقل الطفل اللقيط إلى المستشفى لفحصه، والاطمئنان على وضعه الصحي، واتخاذ اللازم معه، واستكمال الإجراءات النظامية بمثل هذه الحالات.

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