برلماني: الجانب التجاري في مصر يعاني من العشوائية



وأشار "الجوهري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المحلات التجارية عندما تعلن عن وجود تخفيضات، يكون بالفعل هناك تخفيض ولكن المواطن لا يعرف السعر قبل التخفيض، موضحا أنه حتى يشعر المواطن بخفض الأسعار بشكل أكبر لابد من زيادة الإنتاج.



وأضاف أنه يجب أن تنشأ الدولة مدن تجارية أسوة بكل دول العالم، لافتا إلى أن الحكومة تأخرت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في ضبط الأسواق.



قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجانب التجاري في مصر يعاني من العشوائية، وهو ما يترتب عليه أمور سلبية، حيث أن غياب الرقابة يؤدي إلى عدم تنظيم العملية التجارية.