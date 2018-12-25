تعرف على ثمن "الجامبسوت" الذي ظهرت به في حفلها الأخير

تألقت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​، بجامبسوت من تصميم المصمم اللبناني العالمي ​شربل زوي​، في حفل أعياد الميلاد في مصر.





وبلغ ثمن "الجامبسوت" نحو 18 ألف دولار أمريكي.





خلال الحفل، غنت هيفاء وهبي أغنيتها الشهيرة "بوس الواوا"، ولكنها توقفت بشكل مفاجئ عن الغناء، مما جعل الحضور يسأل عن السبب، وهو أنها رأت الممثلة المصرية، نيللي ضمن الحضور، مما جعلها توجه لها كلمة تحية وتقدير، لتأتي لها نيللي عند خشبة المسرح وتلقي السلام عليها.





وشارك حساب لأحد معجبي هيفاء وهبي فيديو لترحيبها بنيللي في الحفل.





وصاحب هيفاء وهبي في تقديم فقرتها، راقصين من الأرجنتين والبرازيل، ولاعبو ألعاب نارية.





وقدمت هيفاء وهبي في الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة، منها "واحشني" التي افتتحت بها فقرتها، وحرصت بعدها على تهنئة الحضور بالعام الجديد، ثم تلتها بـ "يا ابن الحلال"، بالإضافة إلى معظم أغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" و"هفضل" و"واحشني" و"ست البنات" و"صباحو ورد".





يذكر أن هيفاء وهبي احتفلت بـ "الكريسماس" يوم الجمعة الماضي، داخل أحد فنادق الإسكندرية، بفستان مثير.







