وزير الخارجية التركي في ضيافة السبسي (فيديو و صور)

إستقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، يوم أمس الإثنين 24 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 23 و24 ديسمبر2018.





وأبرز الوزير التركي عمق روابط الأخوة وعراقة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وحرص تركيا على مزيد الإرتقاء بها إلى مستوى إمكانياتهما وتطلعاتهما.





كما أكد تقدير بلاده للتقدم الهام الذي حققته تونس في مسار البناء الديمقراطي مجددا دعم تركيا لجهود تونس في تحقيق التنمية الإقتصادية، وحرصها على تكثيف التعاون في كافة المجالات لاسيما من خلال حث رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، على استكشاف فرص التعاون والشراكة مع تونس كوجهة إقتصادية واعدة في المنطقة.





ومن جهته، أعرب رئيس الجمهورية التونسية عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين، مشددا على ضرورة العمل على الإستثمار الأمثل لروابط الأخوة والعلاقات المتميزة بين تونس وتركيا، وترجمتها إلى تعاون مثمر ومتنوع يراعي الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية لكل طرف.





كما أكد السبسي على أهمية مواصلة التشاور وتكثيف نسق الزيارات لتبادل وجهات النظر، حول أبرز المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مبرزا في هذا الخصوص أهمية انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين البلدين في أقرب الآجال.