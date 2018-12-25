ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. باتشوكا يضم لاعب بوكا جونيورز

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
رسميا.. باتشوكا يضم لاعب بوكا جونيورز
لاعب بوكا
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
أعلن باتشوكا المكسيكي التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكولومبي إدوين كاردونا، قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وسيعد كاردونا ثالث لاعب ينضم للفريق الذي يقوده المدرب الإسباني باكو أيستاران، بعد ضم التشيلي فيكتور دافيلا من نيكساكا والمهاجم الأرجنتيني إسماعيل سوسا من تيجريس أونال.

وسبق لكاردونا (26 عاما) اللعب في الدوري المكسيكي بصفوف مونتيري في عام 2015، كما ساهم في تتويج بوكا جونيورز بلقب الدوري في موسم 2017-18 مسجلا في صفوفه 11 هدفا.

ويسعى باتشوكا للتتويج بلقب دوري كلاوسورا المكسيكي الذي سينطلق في الخامس من الشهر القادم، حيث يحمل في جعبته ستة ألقاب، وحل عاشرا في دوري أبرتورا 2018.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون