رسميا.. باتشوكا يضم لاعب بوكا جونيورز

أعلن باتشوكا المكسيكي التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكولومبي إدوين كاردونا، قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وسيعد كاردونا ثالث لاعب ينضم للفريق الذي يقوده المدرب الإسباني باكو أيستاران، بعد ضم التشيلي فيكتور دافيلا من نيكساكا والمهاجم الأرجنتيني إسماعيل سوسا من تيجريس أونال.

وسبق لكاردونا (26 عاما) اللعب في الدوري المكسيكي بصفوف مونتيري في عام 2015، كما ساهم في تتويج بوكا جونيورز بلقب الدوري في موسم 2017-18 مسجلا في صفوفه 11 هدفا.

ويسعى باتشوكا للتتويج بلقب دوري كلاوسورا المكسيكي الذي سينطلق في الخامس من الشهر القادم، حيث يحمل في جعبته ستة ألقاب، وحل عاشرا في دوري أبرتورا 2018.