تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر قائمة التطبيقات الأكثر ربحاً على جوجل بلاي

أعلنت شركة "سنسور تاور" المتخصصة في بيانات التطبيقات، عن تصدر تطبيقات التواصل الاجتماعي على متجر " جوجل بلاي" قائمة التطبيقات الأكثر ربحاً في2018





حيث جاء تطبيق "تندر" للتواصل والتعارف فى المركز الاول للقائمة، واحتل تطبيق "Line" للتراسل الفوري المركز الرابع، وتطبيق "Bigo Live" للشبكات الاجتماعية فى المركز الخامس.





وهناك 3 تطبيقات مشتركة بين قائمة جوجل الأكثر ربحاً وقائمة أبل على متجرها "آب ستور"، وهي "نتفليكس" و"باندورا" و"تندر".





نستعرض فيما يلي التطبيقات الـ10 الأكثر ربحاً على أجهزة أندرويد:





1- تطبيق "Tinder" للتواصل والتعارف حقق أرباحاً بلغت 274.9 مليون دولار





2- تطبيق "Google Drive" للتخزين السحابي حقق أرباحاً بلغت قيمتها 164.3 مليون دولار





3- تطبيق "Pandora" للاستماع للموسيقى والراديو عبر الإنترنت حقق أرباحاً بلغت 132 مليون دولار





4- تطبيق "Line" للتراسل الفوري حقق أرباحاً بلغت 105.4 ملايين دولار





5- تطبيق "Bigo Live" للشبكات الاجتماعية حقق أرباحاً بلغت 100.4 مليون دولار





6- تطبيق "Netflix" لبث المسلسلات والبرامج التلفزيونية والفيديو عبر الإنترنت حقق أرباحاً بـ 97.8 مليون دولار





7- تطبيق "Azar" للمحادثات ومكالمات الفيديو المجانية حقق أرباحاً بلغت 66.1 مليون دولار





8- تطبيق "KakaoTalk" للتراسل الفوري وإجراء المكالمات المجانية حقق أرباحاً بـ 57.4 مليون دولار





9- تطبيق "LINE Manga" للتراسل الفوري حقق أرباحاً بلغت 49.4 مليون دولار





10- تطبيق "HBO Now" لمشاهدة فيديو مدفوع حسب الطلب حقق أرباحاً بـ 38.5 مليون دولار



