اسعار العملات اليوم الثلاثاء 25/12/2018 في البنوك امام الجنيه واستقر نسبي للعملات العربية والأجنبية

واصلت أسعار العملات في مصر استقرارها في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 25/12/2018 ، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث جديد لأسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه بحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الجنيه الإسترليني

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى في مصر اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه نحو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وبذاك بحي اخر تحديث لسعر العملة الامريكي.





سعر الدينار البحريني





استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا 47.61 جنيها للشراء ، 47.42 جنيها للبيع.





سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.





سعر الريال القطرى في مصر اليوم 25/12/2018

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء ، 4.91 جنيها للبيع.





سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلى اليوم

استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى المصري احد اكبر البنوك الحكويمة مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم في مصر

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.



