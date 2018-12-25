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مجلس الأمن: استثناء إعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
مجلس الأمن: استثناء إعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات
قطار في رحلة بكوريا الجنوبية
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وكالات
 
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اعتمد مجلس الأمن الدولي، استثناء مراسم تحديث وإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

 

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء "اكتمل التشاور مع لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، وأفضت النتيجة إلى قرار بإقامة مراسم وضع الحجر لمشروع تحديد وإعادة الربط للطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين كما هو مخطط لها في محطة بانمون في مدينة كيسونغ الشمالية يوم غد الأربعاء".

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