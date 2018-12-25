ياسمين صبري تستعد لتصوير "حكايتي"
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:38 ص
الفجر الفني
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تبدأ النجمة ياسمين صبري تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد بعنوان "حكايتي" منتصف شهر يناير 2019 .
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، يتولى مهام إخراجه أحمد سمير فرج و سيُعرض في شهر رمضان الفضيل 2019 .
جدير بالذكر أن ياسمين صبري، شاركت مؤخرا في فيلم "الديزل" الّذي شاركت في بطولته مع النجم محمد رمضان و تم طرحه في دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك 2018 .
"الديزل" من تأليف أمين جمال ومحمود حمدان ومحمّد محرز، إخراج كريم السبكي و إنتاج أحمد السبكي.
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