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ياسمين صبري تستعد لتصوير "حكايتي"

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:38 ص
ياسمين صبري تستعد لتصوير حكايتي
ياسمين صبري
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الفجر الفني
 
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تبدأ النجمة ياسمين صبري تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد بعنوان "حكايتي" منتصف شهر يناير 2019 .

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي​، يتولى مهام إخراجه ​أحمد سمير فرج​ و سيُعرض في شهر رمضان الفضيل 2019 .

جدير بالذكر أن ياسمين صبري، شاركت مؤخرا في فيلم "الديزل" الّذي شاركت في بطولته مع النجم محمد رمضان و تم طرحه في دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك 2018 .

"الديزل" من تأليف أمين جمال ومحمود حمدان ومحمّد محرز، إخراج كريم السبكي و  إنتاج أحمد السبكي.

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