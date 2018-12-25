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الطبوبي يتوعد السياسيين: عودوا إلى رشدكم أو سيكون جانفي شهرا مخيفا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
الطبوبي يتوعد السياسيين: عودوا إلى رشدكم أو سيكون جانفي شهرا مخيفا
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مروى الجلاصي
 
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إعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الدولة تستأثر اليوم بثلث أجر الموظف الذي لا يتحصل سوى على الثلثين منه في حين أن أصحاب المهن الحرة يتهربون من الضرائب، حسب تصريحه.

كما شدد الطبوبي في ذات التصريحات التي جاءت بحوار لجريدة الشارع المغاربي الصادرة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، على أن الشعب التونسي فقّر، متوعدا في الآن ذاته بأن يكون شهر جانفي مخيفا إذا لم يثب السياسيون ومختلف مؤسسات الدولة وكافة الأطراف دون استثناء إلى رشدهم، كما ورد على لسانه.

و في ذات الصدد، إستنكر أمين عام إتحاد الشغل "أن يدفع طبيب في الوظيفة العمومية ثلاث مرات أكثر من زميله بالقطاع الخاص"، داعيا إلى تطبيق العدالة الجبائية المرتبطة بهيبة الدولة، حسب رأيه.
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