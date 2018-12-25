تركيا: الإفراج عن طالب نمساوي محتجز منذ سبتمبر

قال محامي طالب نمساوي محتجز في تركيا منذ 3 أشهر، إن محكمة تركية وافقت أمس الإثنين على إطلاق سراحه على أن يظل في البلاد في انتظار محاكمته، كما أخلت المحكمة سبيل مواطنين تركيين آخرين في القضية ذاتها.

واحتجزت السلطات ماكس زيرنغاست، طالب العلوم السياسية الذي يكتب في صحيفة "ري:فولت" الإلكترونية التي تتحدث بلسان الليسار المتطرف في سبتمبر الماضي، ما دفع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إلى مطالبة أنقرة بتوضيح سبب اعتقاله.

وقال محاميه مراد يلمظ إنه "متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية يسارية، بسبب مجموعة من المقالات كتبها عن تركيا، ومشاركته في مظاهرات أثناء وجوده في البلاد"، وأضاف أن المحكمة قبلت لائحة الاتهام الموجه إلى زيرنغاست، لكنها قررت إخلاء سبيله.

وأوضح "كان من المفترض حسب المعتاد ألا يخلى سبيله قبل جلسة المحاكمة الأولى، لكن المحكمة اليوم حددت موعداً للجلسة في 11 أبريل المقبل وأطلقت سراحه"، مشيراً إلى أن الاتهامات لا أساس لها، كما أن المحكمة منعت موكله من مغادرة تركيا.

وتوترت العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها النمسا، بسبب موجة اعتقالات في إطار حملة أمنية أمر بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة انقلاب عسكري في يوليو 2016.