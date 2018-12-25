مريم أوزرلي تغني "3 دقات" بطريقتها الخاصة (فيديو)
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:31 ص
الفجر الفني
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عبرت التركية مريم أوزرلي عن إعجابها الشديد بأغنية "3 دقات" وأنها استمعت إليها عددا من المرات لكن دون أن تفهم الكلمات.
وغنت مريم "3 دقات" بطريقتها الخاصة، وقامت بدندنة الموسيقى الخاصة بالأغنية مع الفنانة إسعاد يونس التي استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc".
وأوضحت مريم أوزرلي أنها تفكر بالانتقال للعيش في بلد عربية لعدة أشهر سواء دبي أو القاهرة أو بيروت خلال عام 2019.
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