شوبير: الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:30 ص
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مسؤولي النادي الأهلي اقتربوا من حسم صفقة حمدي فتحي لاعب فريق إنبي.
وكانت تقارير قد أكدت أن الأهلي نجح في حسم صفقة حمدي فتحي للانضمام لصفوف الفريق في يناير المقبل.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي:" صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي تقترب من نهايتها".
وتحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مفاوضات الأهلي مع النجم المصري حسين الشحات المحترف في صفوف فريق العين الإماراتي.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع حسين الشحات في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي :" المقابل المادي هو الأزمة الوحيدة التي تعيق انتقال حسين الشحات إلى الأهلي".
أضاف شوبير في برنامجه:" الشحات يرغب في الاتنقال إلى الأهلي لكن المقابل المادي الذي يطلبه العين يعيق ذلك".
وجدد مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع العين الإماراتي للتعاقد مع حسين الشحات نجم منتخب مصر، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ويراهن مسؤولو الأهلي على رغبة حسين الشحات فى اللعب للمارد الأحمر في الفترة القادمة لمواجهة مغالاة الفريق الإماراتى فى الطلبات المادية، خاصة بعد تألق "الشحات" فى مونديال الأندية وظهوره بمستوى طيب للغاية.
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