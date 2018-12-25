معهد الرصد الجوي يدعو الصيادين للحذر و اليقظة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته اليومية منذ قليل، أن بداية نهار اليوم سيطرأ عليها بعض التغيرات الجوية، حيث ستشهد نزول زخات ضعيفة من الأمطار بأقصى الشمال أي ببنزرت.





وأكدت النشرية على أن الأمطار لم تتجاوز المليمتر الوحيد، ومن المتوقع أن تشمل محليا بقية مناطق الشمال خلال الساعات القادمة.





أما عن درجات الحرارة، فقد أعلن المعهد بأنها ستشهد انخفاضا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، ومن المُتوقع أن تتراجع القصوى إلى مُستوى 18/13 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 17 و 21 ببقية الجهات.





و أشارت نشرية معهد الرصد الجوي إلى تواصل شدة الرياح بالمناطق الساحلية لتبقى السُرعة القصوى في مستوى 60 كلم/س، داعية في الآن ذاته إلى وجوب توخي الحذر و اليقظة بالنسبة للملاحة والصيد البحري، باعتبار تواصل النشرات الجوية التحذيرية بخصوص شدة اضطراب البحر.