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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد شهادات الأيزو الدولية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد شهادات الأيزو الدولية
أكاديمية مصر للطيران
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احمد رفعت صديق
 
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نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز المراجعات الدورية للحصول على تجديد اعتماد شهادة أيزو وذلك في عدد من المجالات، صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. 

وشمل التجديد اعتماد شهادة أيزو (9001) الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلي والتدريب الفني وتصميم وتطوير البرامج التدريبية، شهادة أيزو (14001) الخاصة بنظام إدارة البيئة وإلتزام جميع أنشطة التدريب في حماية البيئة وكذلك شهادة أيزو (18001) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. 

وأكد عادل على اجتياز هذه المراجعات وحصول الأكاديمية على تلك التجديدات دون أي ملاحظات أو حالات عدم تطابق وهو ما يعكس التزام أكاديمية مصر للطيران بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة.

ومن جانبه، أوضح الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية حريصة على تجديد هذه الاعتمادات سنوياً مما يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الأكاديميات ومراكز تدريب الطيران العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية وخاصة الأوروبية التي تشترط الحصول على هذه الاعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات.

وأضاف الشقنقيري، أن الحصول على تلك الاعتمادات تأتي تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية وتعزيزاً لريادتها الذي تتمتع بها الأكاديمية كمركز تدريب معتمد اقليمياً ودولياً، فضلاً عن سعي الأكاديمية الدائم على مواكبة أحدث التطورات العالمية في التدريب التي تطرأ بصفة مستمرة وسريعة في مجال التدريب وأنشطته بما يخدم صناعة النقل الجوي.

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