زحامات مرورية بطريق السويس الصحراوي إثر ظهور شبورة كثيفة (صور)

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انتشرت زحامات مرورية بطريق السويس الصحراوي، إثر ظهور شبورة كثيفة للمتجه من القاهرة حتى السويس واﻷقاليم، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات مع تحذيرات المرور، بتجنب القيادة بسرعات زائدة منعا للحوادث.



وكانت إدارة المرور أعلنت عن ظهور شبورة كثيفة أعلى الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بين المحافظات، وأغلقت طرق منها منعًا لوقوع الحوادث، لحين زوال الشبورة، مع تكثيف انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.