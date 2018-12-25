حصاد قطاع المعاهد الأزهرية في عام 2018





تطبيق منظومة التعليم الجديدة.. وإنشاء مجلس التعليم الأزهري قبل الجامعي





استحداث المناهج التعليمية الإلكترونية





وتدشين منظومة الطعون الإلكترونية التوسع في تطبيق معايير الجودة





نجح قطاع المعاهد الأزهرية، في عام 2018 في إنجاز العديد من الملفات المهمة، لاستكمال مسيرة التطوير والنهوض بالعملية التعليمية، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، وذلك في إطار خطته الطموحة لتطوير التعليم الأزهري، بدءًا من إنشاء مجلس للتعليم الأزهري، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والارتقاء بجودة التعليم، وتطوير المعاهد الأزهرية وتزويدها بأحدث الوسائل والمستلزمات التعليمية، إضافة إلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب العملية التعليمية، والقضاء على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، وهو ما توج باختياره «القطاع الأكثر تميُّزًا» بين قطاعات الأزهر المختلفة.





تطبيق منظومة التعليم الجديدة





حرص قطاع المعاهد الأزهرية على مواكبة الخطة الوطنية للنهوض بالتعليم، وهو ما جسده توقيع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بروتوكول للتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.





واستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك، من خلال الاستخدام المتبادل للطاقات والمنشآت التعليمية المتوفرة لدى الأزهر ووزارة التربية والتعليم، بما يخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ويساعد في سد العجز النوعي في المدرسين بما يتوفر لدى كل طرف، وتجهيز مباني المعاهد الأزهرية للصفوف الثانوية بما يتوافق مع النظام التعليمي الجديد، وما يتطلبه من تكنولوجيا نظم الاتصالات والمعلومات، وتطوير المناهج التعليمية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.





كما نص البروتوكول على تدريب معلمي المرحلة التمهيدية والصف الأول الابتدائي على النظام التعليمي الجديد، وإتاحة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد لطلاب المعاهد الأزهرية، وتوفير جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى الأزهري.





منظومة التعليم الإلكترونية





وفي ذات السياق حرص قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2018م، على تطوير نظام التعليم الأزهري، وفقا لأحدث النظم العالمية، من خلال ربط العملية التعليمية بالنظام الإلكتروني، تيسيرا على الطلاب، وتنفيذا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، وقد تم انجاز العديد الملفات:





- استحداث مناهج تعليمية إلكترونية ومرئية لشرح المقررات الدراسية في الفقه وأصول الدين واللغة العربية والتجويد للمرحلة الإعدادية، ونشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية تيسيرا على الطلاب، وجار استكمال تسجيل مناهج المرحلة الثانوية ووضعها على اسطوانات مدمجة وتوزيعها مع الكتاب المدرسي مجانا.





- تطبيق منظومة الاختبارات الشفوية الإلكترونية لمادتي القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.





- نشر نماذج استرشادية لامتحانات الصف الأول الثانوية على بوابة الأزهر، لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات طبقا لمنظومة التعليم الجديدة، كما تم إعداد نماذج امتحانية لنظام (البوكليت) لتدريب طلاب الشهادة الثانوية على طرق الإختبارات.





- دشن قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية، منظومة طعون إلكترونية للتظلم من نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر موقع بوابة الأزهر على الإنترنت، بما وفر على الطلاب وذويهم عبء السفر إلى القاهرة.





- تطبيق مشروع تحليل نتائج المتعلمين إحصائيا، لحصر نقاط القوة والضعف وتفعيل مفهوم التغذية المرتدة التي تسهم فى تقويم عمليتي التعليم والتعلم بشكل جيد.





"مجلس التعليم الأزهري قبل الجامعي"





وشكَّل قرار شيخ الأزهر الشريف، في يوليو 2018، بإنشاء مجلس للتعليم الأزهري قبل الجامعي، خطوة مهمة للنهوض بالتعليم الأزهري؛ حيث يختص المجلس بالإشرف على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بشكل دائم، ووضع الخطط الدراسية والمناهج في مختلف المراحل التعليمية، ودراسة احتياجات المناطق الأزهرية المادية والبشرية، وإقرار شروط الالتحاق والقبول بالمعاهد الأزهرية، إضافة إلى وضع خطط إستراتيجية متكاملة، بواسطة عدد من المتخصصين والخبراء، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المعاهد الأزهرية، ويرتقي بمستوى الطلاب العلمي والتربوي.





تطوير المناهج التعليمية





ومنذ تولي شيخ الأزهر، مهام منصبه وهو يضع على كاهله مهمة تطوير المناهج الدراسية؛ لتواكب تطورات العصر ونوازله المتجددة مع الحفاظ على التعمّق في التراث، حيث قرر فضيلته إنشاء «لجنة لإصلاح التعليم الأزهري»، تكون مهمتها تطوير المناهج وتخفيفها من الحشو، وإضافة المستجدات إليها، لتساير التطورات والقضايا الراهنة، وقد استحدثت هذه اللجنة عددا من المقررات الدراسية، تتسم باللغة السهلة والأسلوب البسيط، مع حذف الموضوعات التي لا تناسب العصر ومستجداته، وتعمل هذه اللجنة على مراجعة وتطوير المناهج الدراسية كل ثلاث سنوات، بما يضمن التطوير المتواصل للمناهج الدراسية، وتلبية احتياجات العصر، وخدمة رسالة الأزهر.





امتحانات بدون غش أو تسريب





نجح قطاع المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي 2017/2018، في القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات، ومنع تسريب الامتحان بشكل نهائي، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة التي تكفل ضبط سير الامتحانات، بدءًا من تعديل نظام تغليف الأسئلة، وتغيير شامل لكافة القائمين على أمر المطبعة السرية، وتسيير لجان ميدانية بشكل مكثف إلى لجان الامتحانات في مختلف المحافظات، مع استخدام التقنيات الحديثة في كشف أدوات الغش وتتبع الطلاب المشتركين في صفحات ومجموعات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



