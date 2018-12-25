زحامات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتي ملاكي أعلى كوبري التونسي

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انتشرت زحامات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى كوبري التونسي، مما أدى إلى كثافة مرورية للمتجه الى السيدة عائشة، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبري التونسي بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.