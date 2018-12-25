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محمود حميدة يبدأ تصوير "العارف"

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
محمود حميدة يبدأ تصوير العارف
محمود حميدة
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الفجر الفني
 
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بدأ النجم محمود حميدة، تصوير مشاهده في فيلم "العارف" الذي يُشارك في بطولته مع النجم أحمد عز.

هذا وستُسافر أسرة العمل إلى دبي، لتصوير مجموعة من المشاهد الخارجية هناك بعد الإنتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بالفيلم فى القاهرة.

أحدث أفلام محمود "حرب كرموز" الّذي تم طرحه في عيد الفطر المبارك 2018 و سجل نجاح إستثنائي و تصدر الإيرادات.


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