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التحالف الدولي يقصف جسرا للجيش السوري في ريف دير الزور الغربي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:20 ص
التحالف الدولي يقصف جسرا للجيش السوري في ريف دير الزور الغربي
التحالف الدولي
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وكالات
 
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن تحالف واشنطن الدولي استهدف جسر حلبية وزلبية، الرابط بين ضفتي الفرات عند منطقة الكبر في ريف دير الزور الغربي شرقي سوريا خلال ترميم الجيش السوري له.

                             

وذكر موقع "ديرالزور 24"، أن مقاتلات التحالف الدولي، شنت غارات جوية كذلك، طالت حراقات للنفط في الجهة المقابلة لمنطقة الكبر الواقعة تحت سيطرة الجيش والقوى الرديفة في ريف دير الزور الغربي.

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