مفتي السعودية وكبار علمائها ومسؤوليها يحتفلون بزيارة شيخ الأزهر لبلادهم

احتفى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، والشيخ الدكتورعبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية السعودي، والشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، والدكتور سليمان أبا الخيل، رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعدد من كبار العلماء والمسؤولين السعوديين، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال لقائه بهم، مساء أمس الاثنين، على هامش زيارته للعاصمة السعودية الرياض.





وأعرب كل من الشيخ عبد العزير بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام السعودية، ووزير الشئون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، وكبار علماء المملكة عن سعادتهم البالغة لدعم شيخ الأزهر، وتقديره لبلادهم، مشيديين بالجهود التي يبذلها شيخ الأزهر لنشر فكر وتعاليم الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال شرقا وغربا.





ومن جانبه، تقدم شيخ الأزهر، بخالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتي المملكة ولوزير الشؤون الإسلامية وللعلماء جميعا، على هذه الحفاوة الكبيرة في الاستقبال، مثمنا الجهود التي يبذلها كبار علماء السعودية في إبراز رسالة الإسلام، ونشر الدعوة الإسلامية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها وعلمائها من كل مكروه وسوء.





وكان الإمام الأكبر قد التقى صباح أمس الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والذي أعرب عن سعادته والمملكة العربية السعودية بزيارة فضيلة الإمام الأكبر التي تمثل أهمية كبرى للمملكة، مؤكدًا تقديره لشخص فضيلته وجهوده الكبيرة في نشر الفكر الوسطي والانفتاح على الآخر.