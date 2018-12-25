محافظ البحر الأحمر يخصص قطعة أرض لإقامة محطة حاويات بسفاجا

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن اللواء أ.ح أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اعتمد قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 432 ألف م2 لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بغرض إقامة محطة حاويات بسفاجا بتاريخ 18 ديسمبر.



وأضافت الهيئة، أنه تم استلام الأرض أمس لإقامة المحطة بتكلفة حوالي 450 مليون دولار على مساحة 500 ألف م2 لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات ويتم المشروع على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء رصيف بطول 800 متر طولي بطاقة 2.5 مليون طن و500 ألف حاوية والمرحلة الثانية بطول رصيف 400 متر طولي وبطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 5 ملايين طن بضائع عامة سنويا.



ويهدف المشروع لاستكمال محور التنمية العملاق ( المثلث الذهبي ) بالصعيد تصدير استيراد والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمة اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا مع استخدام السكك الحديدية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق القومية خاصة محافظات الصعيد قنا – أسيوط – إسوان – الأقصر.



ومن الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة CRBC الصينية بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي لإنشاء المحطة وتم وضع حجر الأساس للمحطة بتاريخ 13 فبراير الماضي.

