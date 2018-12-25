آيتن عامر تتعاقد على بطولة "طلقة حظ"

وقعت النجمة أيتن عامر، على عقد بطولة مسلسل “"طلقة حظ​" أمام النجم ​مصطفى خاطر​، وينطلق تصوير المسلسل في شهر يناير 2019 و سوف يتم عرضه في رمضان 2019 .

وتُجسد آيتن في المسلسل دور زوجة "مصطفى خاطر" وتساعده على مواجهة الأزمات التي يعاني منها مع شقيقاته الأربعة، ما يخلق مواقف كوميدية عديدة على مدار الأحداث. نشير بالذكر إنه عُرض لعامر في شهر رمضان المبارك 2018 مسلسل "أيوب" الّذي لاقى أصداءاً جماهيريّة مميّزة.