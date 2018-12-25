وزيرة التضامن ضيفة رحمة خالد أول مذيعة من ذوي الإعاقة

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استضاف برنامج "٨ الصبح" صباح اليوم الثلاثاء، المذاع على فضائية "DMC غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ويحاورها لأول مرة رحمة خالد أول مذيعة بمتلازمة داون في مصر والعالم والإعلامي رامي رضوان.



ويأتي حوار وزيرة التضامن بعد يوم واحد من إعلانها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة خلال الاحتفالية الكبيرة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



واستضافت رحمة في الحلقين السابقتين مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والفنان الكوميدي الكبير محمد هنيدي.



وتقدم "رحمة" برنامج ٨ الصبح مرة واحدة أسبوعيا وهو يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



كانت DMC قد أعلنت عن انضمام رحمة إلى فريق عملها لتكون مذيعة لبرنامج ٨ الصبح مرة أسبوعيا بعد أن تم تدريبها لمدة عام.