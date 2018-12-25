قاسم باشا يحرج تريزيجيه رغم تمرده

رفض نادي قاسم باشا التركي فكرة التفريط في محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأكدت صحيفة "جونيش" التركية أن نادي قاسم باشا التركي اتخذ قرارًا نهائيًا حول المصري محمود حسن تريزيجيه بعدم بيعه بعد شد وجذب بين الطرفين.





وأوضحت الصحيفة أن مصطفى دينزيلي المدير الفني لقاسم باشا رفض التخلي عن خدمات محمود تريزيجيه رغم رغبة أندية عديدة في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.





وسجل محمود تريزيجيه 21 هدفًا وصنع 13 هدفًا خلال 50 مواجهة لعبها مع قاسم باشا التركي.





خناقة على تريزيجيه في تركيا





دخل ناديا فنربخشة وبشكتاش بتركيا في صراع على ضم محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





تريزيجيه مطلوب في فنربخشة وبشكتاش





وكشفت صحيفة "فانتك" التركية عن اجتماع تم عُقده خلال الساعات الماضية بين المسئولين في ناديي فنربخشة وبشكتاش وويليام دافيلا وكيل اللاعب.





وقال دافيلا للصحيفة: "هناك فريقين كبيرين من إسطنبول تقابلا معي من أجل تريزيجيه".





وأشارت الصحيفة إلى أن فنربخشة وبشكتاش يسعيان لضم تريزيجيه بأي شكل في انتقالات الشتاء.





لاتسيو يريد تريزيجيه





فيما كشفت تقارير إيطالية عن رغبة نادي لاتسيو الإيطالي في ضم محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا التركي في يناير.





وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن لاتسيو قد حدد مبلغ 6 ملايين يورو من أجل ضم تريزيجيه في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن قاسم باشا يريد الحصول على 10 ملايين يورو.





وأكد الموقع الإيطالي أن ناديا روما وبارما يراقبان وضع تريزيجيه مع قاسم باشا للدخول في مفاوضات معه.





يذكر أن تريزيجيه كان على مقربة من الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي أو سلافيا براج التشيكي خلال أغسطس الماضي.





وأشارت تقارير صحفية مؤخرا رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع تريزيجيه لتدعيم صفوف الليوث في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.





تريزيجيه يهزم بشكتاش





وسجل المهاجم السنغالي مباي دياني هدفين ليقود فريقه قاسم باشا إلى فوز كبير 4 / 1 على ضيفه بشكتاش في المرحلة السابعة عشر من الدوري التركي.





وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا في المباراة وقدم أداء جيد رفقة زملائه.





ولقن قاسم باشا ضيفه بشكتاش درسًا قاسيًا وتغلب عليه بأربعة أهداف سجلها لوريت ساديكو في الدقيقة 11 ودياني في الدقيقتين 45 و75 من ضربة جزاء وديفيد بافيلكا في الدقيقة 83 مقابل هدف واحد سجله مصطفى بيكتيميك في الدقيقة 52 .





ورفع قاسم باشا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد بشكتاش عند 26 نقطة في المركز السادس بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.







