اعتداء شخصين على عامل وسرقته.. وشرطة بيشة تحقق
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:17 ص
الفجر السعودي
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شهد طريق ”بيشة – رنية”، اعتداء شخصين على عامل من جنسية آسيوية بإحدى محطات الوقود.
وعن ذلك، أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بـ”بيشة” تُحقق في تعرض أحد العاملين بمحطة وقود للتهديد بسلاح أبيض، وذلك في وقت متأخر من قِبَل شخصين معهما سيارة من نوع ”صالون”.
وقام الشخصان بسرقة مبلغ مالي كان معه وجهاز جوال، ثم لاذا بالفرار.
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