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مقتل حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها بتحطّم مروحيتهما

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:10 ص
مقتل حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها بتحطّم مروحيتهما
تحطّم مروحية
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وكالات
 
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لقيت مارثا أريكا ألونسو حاكمة ولاية بويبلا المكسيكية مصرعها في حادث تحطم طائرة مروحية أمس الاثنين، قتل فيه زوجها عضو مجلس الشيوخ، والحاكم السابق لنفس الولاية.

 

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر: "أتقدم بأحر التعازي إلى أقارب السيناتور رافييل مورينو فالي وذوي زوجته حاكمة ولاية بويبلا مارثا أريكا ألونسو".

 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قائد الطائرة وشخصا آخر قتلا أيضا في الحادث الذي وقع في منطقة سانتا ماريا كورونانغو في بويبلا.

 

مارثا أريكا ألونسو، أول امرأة تتولى منصب حاكمة ولاية بويبلا وسط المكسيك، بينما شغل زوجها هذا المنصب من عام 2011 وحتى 2017 .

 

وتسلمت الفقيدة منصبها في 14 ديسمبر، بعد معركة انتخابية حامية في يوليو الماضي.

 

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