بحضور السيسي.. هنا شيحة تعلق على احتفالها بزفافها فى حفل "متحدي الإعاقة"





كان ظهور فلوكس وشيحة على المسرح مميزا، ارتديا ثياب العرس أمام الحضور وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وعلقت هنا، على هذا الحفل عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" قائلة: "بجد حسّيت أن يوم فرحي كان النهارده، عمري ما كنت اتخيل أن فرحي يكون مع ناس بالقدرات دي و بالقلوب دي، حسيتهم بكل حواسي شكرا بجد .. مبسوطة أني كنت موجوده في الاحتفالية دي وشفت اهتمام سيادة الرئيس ورعايته وحبه للولاد وحبهم ليه .. حب الوطن نعمة".





شارك كل من العروسين أحمد فلوكس وهنا شيحة في العرض الاحتفالي بيوم الإعاقة العالمي تحت مسمى "قادرون باختلاف".