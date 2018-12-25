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روحاني: هدف العقوبات الأمريكية تركيع إيران

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:05 ص
روحاني: هدف العقوبات الأمريكية تركيع إيران
روحاني
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وكالات
 
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إخضاع النظام الإيراني لوقوفه أمام المخططات الأميركية بالمنطقة، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية سيكون لها تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي وأوضاع الإيرانيين المعيشية.

 

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية كلام روحاني الذي قال " إن مشروع قانون الموازنة يقدم إلي البرلمان في الوقت الذي تتعرض البلاد إلى ضغوط وحظر جائر من قبل أميركا منذ أواخر العام الماضي".

 

وتابع روحاني قائلا "الهدف الرئيسي لواشنطن من هذه المؤامرات والحظر والضغوط التي تؤثر بشكل مباشر علي الشعب الإيراني العظيم، وشعوب المنطقة والشركات التجارية والاقتصادية في العالم، هو استسلام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي".

 

واكد روحاني بأن "الأميركيين لن يصلوا إلى أهدافهم"، مضيفا أن" إيران وشعبها سيقفان أكثر شموخا واقتدارا وثباتا ووعيا أمام هذه المؤامرات، ولكن لا شك أن إجراءات الحظر والضغوط ستترك تأثيرها في حياة المواطنين ونمو وتطور البلاد".

 

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