أديس أبابا تضغط لإطلاق سراح 18 إثيوبيا محتجزين في قطر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أنها تحاول الضغط من أجل إطلاق سراح 18 إثيوبيا محتجزين في قطر، حسب إذاعة "فانا" الإثيوبية المقربة من الحكومة.

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أن السفارة الإثيوبية في قطر تجري مناقشات مع السلطات القطرية للإفراج عن 18 إثيوبيا يقضون الآن عقوبة السجن.

إلا أن بيان الوزارة الخارجية لم يحدد طبيعة الجرائم التي يقضي بسببها إثيوبيون عقوبات بالسجن.