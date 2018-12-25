أديس أبابا تضغط لإطلاق سراح 18 إثيوبيا محتجزين في قطر
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:53 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلنت وزارة الشؤون
الخارجية الإثيوبية أنها تحاول الضغط من أجل إطلاق سراح 18 إثيوبيا محتجزين في قطر،
حسب إذاعة "فانا" الإثيوبية المقربة من الحكومة.
ونقلت الوكالة
عن بيان للوزارة أن السفارة الإثيوبية في قطر تجري مناقشات مع السلطات القطرية للإفراج
عن 18 إثيوبيا يقضون الآن عقوبة السجن.
إلا أن بيان الوزارة
الخارجية لم يحدد طبيعة الجرائم التي يقضي بسببها إثيوبيون عقوبات بالسجن.
Advertisements
المزيد عن: قطر إطلاق سراح 18 إثيوبيا أديس أبابا