إطلاق خط ملاحي لنقل المسافرين بين قطر وإيران

بعد وقت قصير من إعلان إيران تدشين خط ملاحي بين ميناء بوشهر وقطر، أعلن مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي لمحافظ هرمزكان عن إطلاق خط بحري لنقل المسافرين بين إيران وقطر قريباً، في خطوة تكرس تبعية نظام تميم لحليفه الملالي.

وأشار ايرج حيدري، خلال اجتماع لورشة عمل تعزيز صادرات محافظة هرمزكان غير النفطية، إلى أهمية تنشيط خط لنقل المسافرين مع دولة قطر، قائلاً: إن المؤسسة العامة للموانئ في محافظة هرمزكان تتابع بجدية تنشيط خط لنقل المسافرين من ميناء (شيو بارسيان) نحو قطر.

كما نوه مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي لمحافظ هرمزكان إلى أن غرفة التعاون في المحافظة تتابع مسألة توأمة ميناء شيو بارسيان مع ميناء الرويس القطري، مشددا على ضرورة متابعة تعزيز الصادرات مع باقي دول الجوار.

وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية طفرة في الأونة الأخيرة، في أعقاب إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والانخراط في مخططات تخريبية، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبسط النفوذ الفارسي في المنطقة.