الإسماعيلي يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
الفجر الرياضي
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء العودة إلى القاهرة بعد تخطي عقبة القطن الكاميروني، على استاد الجيش بالعاصمة "ياوندى" فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
وفاز القطن على الإسماعيلي بهدفين مقابل
هدف وحيد، ورغم تلك الخسارة حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور المجموعات بعد الفوز فى
لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0.
وستصل بعثة الإسماعيلى صباح غد الأربعاء مطار القاهرة الدولى، لاسيما أن البعثة ستصل أرض الوطن على دفعتين.
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