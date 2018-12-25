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زواج مايلي سايرس وخطيبها ليام هيمسورث

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
زواج مايلي سايرس وخطيبها ليام هيمسورث
زواج كايلي سايروس
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الفجر الفني
 
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تزوجت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، من خطيبها النجم الأسترالي "ليام هيمسورث"، بعد علاقة عاطفية مليئة بالتوتر والاضطرابات، وذلك ضمن حفل زفاف سري بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

ولتأكيد خبر زواجهما نشر صديق النجمين "كونراد كار" صورة للثنائي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهما يستعدان لتقطيع قالب الحلوى المُزيَّن بالورود الأرجوانية باستخدام سكين كبيرة، في حين التف حولهم أفراد عائلتهم الذين أطلُّوا بملابس كاجوال، بالإضافة إلى تزيين المنزل بمجموعة من البالونات التي تظهر في خلفية الصور، بالإضافة إلى بعض الصور الآخر التي يرتدون بها ملابس بيضاء تقليدية.

نشرت النجمة الشابة نواه سايرس، شقيقة مايلي، صورة لها وهي تبكي بحرقة ووقعت علامة القلب المحطم على الصورة، وكأنها تبكي على زواج شقيقتها وابتعادها عنها.

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