الجيش اليمني يعثر على مخزن أسلحة حوثية في صعدة
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:07 ص
وكالات
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عثرت قوات الجيش
الوطني اليمني أمس الإثنين، على مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من
إيران، خلفتها المليشيا في محور كتاف البقع شمالي شرق محافظة صعدة.
ووفق ما أورده
موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عُثر على مخزن الأسلحة في
وادي آل بوجبارة الذي حُرّره أخيراً، والقريب من مركز مديرية كتاف البقع شمال شرقي
محافظة صعدة، وبه كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تشمل صواريخ موجهة متطورة.
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