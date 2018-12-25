وفد "مستقبل وطن" يزور كنائس الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد( صور )





قام وفد من حزب مستقبل وطن، مساء أمس الإثنين، بزيارة إلي مختلف كنائس الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم خالص التهاني بعيد الميلاد المجيد لابناء الوطن من الأقباط الكاثوليكً خلا احتفالاتهم بقداس العيد وفقا للتقويم الغربي مع تقديم باقات الزهور في جو يسوده المحبة والمودة والأخوة االصادقةًبين ابناء الوطن الواحد.

كان غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قد ترأس أمس، قداس عيد الميلاد المجيد،وشاركة فى الخدمة البطريرك والمطارنة.





وحضر محمد نجم أمين أول رئاسة الجمهورية نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء أشرف حسن نائبا عن وزير الداخلية، و عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة القاهرة.









ودخل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق إلى الكنيسة وسط كبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكية والكهنة، وردد الشمامسة ألحان الميلاد، وتزينت الكنيسة بالورود والأيقونات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد.



