١٠معلومات عن عادل خيري في ذكرى رحيله

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة والثمانين على ميلاد الفنان الكوميدي الراحل عادل خيري، ابن شاعر ثورة ١٩١٩ الفنان المسرحي بديع خيري، والذي رحل في ريعان شبابه حيث لم يتجاوز عمره حينها الثانية والثلاثين عامًا.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن عادل خيري.



