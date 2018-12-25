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١٠معلومات عن عادل خيري في ذكرى رحيله

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:03 ص
١٠معلومات عن عادل خيري في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة والثمانين على ميلاد الفنان الكوميدي الراحل عادل خيري، ابن شاعر ثورة ١٩١٩ الفنان المسرحي بديع خيري، والذي رحل في ريعان شبابه حيث لم يتجاوز عمره حينها الثانية والثلاثين عامًا.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عن عادل خيري.


١- ولد عادل خيري في 25 ديسمبر 1931.


٢- اشترك بفرقة التمثيل بالجامعة وهو لا يزال طالبًا بكلية الحقوق.


٣- حصل على ليسانس الحقوق، ثم احترف التمثيل بفرقة الريحانى.


٤- كانت أول مسرحية يشترك في تمثيلها بفرقة الريحاني هي "أحب حماتي" أمام مارى منيب وحسن فايق.


٥- من أشهر المسرحيات التي شارك فيها "الشايب لما يدلع، "كان غيرك أشطر"، "لو كنت حليوة"، "يا ماكان في نفسي وقسمتي"، "استنى بختك"، "إلا خمسة"، "30 يوم في السجن"، "حسن ومرقص وكوهين".


٦- أخرج عدد من مسرحيات فرقة "الريحاني" بالتناوب مع سراج منير وعبد العزيز أحمد.


٧- قدم في السينما عددًا من الأفلام الناجحة منها "البنات والصيف"، "لقمة عيش" عام ١٩٦٠.


٨- حكت ابنته "عطية" أن والدها كان مريضًا بالسكر ثم أصيب بتليف الكبد، و قبل وفاته بعام كان لا يستطيع أن يستكمل العرض المسرحي دون يأخذ بعض الحقن والأدوية في فترات الراحة بين فصول المسرحية.


٩- في أواخر أيامه كان مقيمًا في المستشفى بصفة مستمرة وكان الفنان محمد عوض يقوم بأداء دوره على المسرح أثناء فترة مرضه، وبعدما مل من حياة المستشفي وقرر زيارة المسرح فؤجي بحفاوة الجمهور وتأثر بها للغاية.


١٠- توفي في الثانية والثلاثين من عمره، وذلك في الثاني عشر من مارس عام 1963.



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