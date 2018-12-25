نيكي لاودا يأمل العودة لعمله في فورمولا 1 بعد نجاح جراحته

أكد نيكي لاودا، البطل السابق لبطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات "فورمولا 1-"، أنه ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، وذلك بعد 5 أشهر من خضوعه لعملية زراعة الرئة، حيث أنه يتعافى بشكل جيد ومطرد.





وقال لاودا، في مقابلة نشرتها صحيفة "كورير اند اوستريتش" النمساوية، اليوم الإثنين: "أستطيع المشي بدون مساعدة. سأستغني عن عكاز المشي ذي العجلات في نهاية يناير".





وأضاف: "الرئة تعمل جيدا، ولكنني مكثت في السرير لمدة 5 أشهر. عضلات الساق كانت هي أكبر مشكلة".





يشار إلى أن لاودا، 69 عاما، رئيس مجلس الرقابة في فريق مرسيدس، قد خضع لعملية زراعة رئة في أغسطس الماضي.





وغادر لاودا المستشفى في أكتوبر، بعد العملية الجراحية، كما غادر أيضا قبل وقت قصير عيادة إعادة التأهيل، لكي يقضي عطلة أعياد الميلاد مع عائلته في جزيرة ابيزا الإسبانية.





ويتطلع لاودا حاليا إلى الاعتماد على نفسه في التحرك والمشي بدون العكاز ذو العجلات، ويأمل في أن يعود لممارسة عمله في "فورمولا1-" مع انطلاق الموسم الجديد في أستراليا في 17 مارس المقبل.





واختتم لاودا، قائلا: "بالطبع أعطي أولوية للعودة في كامل لياقتي، ولذلك أقوم بالأمور على النحو الذي يحقق هذا. الطبيب أخبرني بأنني سأتعافى تماما".



