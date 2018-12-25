"يا فرحة ما تمت".. أغرب حالات زواج وطلاق نجوم الفن في 2018 (تقرير)

لم تهدأ الساحة الفنية منذ دقات الساعات الأولى لعام 2018، من أخبار زواج وطلاق نجوم الفن المثيرة للجدل، والتي باتت حديث الساعة لشهرة أطرافها وغرابة بعض تفاصيلها، ومع وجود منصات "السوشيال ميديا" لا توجد أسرار تخفى على الجمهور، فالجميع يتابع ويحلل وينقد ويسخر أحياناً، ويبقى اللغز دون حل حتى يقرر الزوجان أو أحدهما الإفصاح عن سر القصة.

ومع اقتراب نهاية العام، يرصد "الفجر الفني" أغرب حالات الزواج والطلاق التي عاشها أهل الفن في عام 2018.

"يا فرحة ما تمت"

"يا فرحة ما تمت"، مثل شعبي تجسد بقوة في 3 زيجات لنجوم الفن في 2018، أولها الفنانة مي سليم والفنان وليد فواز، اللذان اتخذا قرار الانفصال بعد مرور 26 يومًا على عقد قرانهما، وأدت الخلافات إلى انهيار اللحظة السعيدة التي انتظرها الحبيبان مي حلمي ومحمد رشاد، ليتحول زفافهما إلى "كابوس" الانفصال، وهو ما حدث للفنانة ناهد السباعي، بعدما قررت إلغاء زفافها على محمد عبدربه، قبل ساعات قليلة من الاحتفال.





"غرام وانتقام"

فاجأ الفنان أحمد فهمي، جمهوره بخبر انفصاله عن منة حسين فهمي، دون الإفصاح عن أسباب الطلاق، وبعد فترة وجيزة، قررت ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، الارتباط برجل آخر هو المحامي طارق جميل، وأعلنت زواجها بشكل مفاجئ، فاتخذ "فهمي" قرار سريع هو الآخر، وأعلن خطبته من الفنان هنا الزاهد، ويستعدان حالياً لإتمام الزواج.





"للحب فرصة أخيرة"

بالرغم من حدوث الانفصال، نجحت 3 زيجات في استغلال الفرصة الأخيرة للحب، وأولها زواج الفنان محمد إمام من خطيبته السابقة نوران طلعت، واحتفالهما بالزفاف في الساحل الشمالي، نفس الشئ حدث مع الفنان محمود حجازي وأسما شريف منير، اللذان أعلنا زواجهما في سبتمبر الماضي، وتوج الفنان مينا عطا، قصة حب عمرها 11عاماً، بزواجه من فتاة من خارج الوسط، في أغسطس الماضي.





"العروسة للعريس"

يقول المثل الشعبي الشهير "العروسة للعريس والجري للمتاعيس"، وهو ما تجسد في 3 زيجات تحدت جميع الآراء المخالفة ونجحت في الاستمرار حتى الآن، أولها زواج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب العام الماضي، والذي استمر صداه حتى العام الجاري، وزواج الداعية والمنتج معز مسعود من الفنانة شيري عادل، الذي أثار الهجوم ضدهما لفترة طويلة، وأخيراً، زواج الفنانة شيرين عبدالوهاب من الفنان حسام حبيب، وتباين الآراء حوله والتي مالت أغلبها إلى السخرية.





"قسمة ونصيب"

يبقى الزواج والطلاق "قسمة ونصيب" لا دخل للإنسان في تحقيقهما، وخلال الفترة الماضية، فوجئ الجمهور بنبأ انفصال الفنانة غادة عادل، عن زوجها المخرج مجدي الهواري، بعد زواج دام لأكثرمن 20 عاماً، ولم تهدأ العاصفة حتى خرجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بنبأ طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام لأكثر من 17 عاماً.



