"الرغبة" سلاح الأهلي لحسم صفقة حسين الشحات من العين الإماراتي
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:27 ص
الفجر الرياضي
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جدد مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع العين الإماراتي للتعاقد مع حسين الشحات نجم منتخب مصر، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ويراهن مسؤولو الأهلي على رغبة حسين الشحات فى اللعب للمارد الأحمرفي الفترة القادمة لمواجهة مغالاة الفريق الإماراتى فى الطلبات المادية، خاصة بعد تألق "الشحات" فى مونديال الأندية وظهوره بمستوى طيب للغاية.
الأهلي ينهي اتفاقه مع وادي دجلة لضم "مرعي"
أنهى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مسؤولي وادي دجلة صفقة محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للانضمام إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ونجح عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، في التوصل إلى اتفاق مع مسئولو وادي دجلة لانتقال مرعي لصفوف القلعة الحمراء، لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 15 مليون جنيه، وذلك عقب الجلسة التي عقدها معهم أمس.
ووقع مرعي على عقود انتقاله للأهلي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا غدا الثلاثاء.
وسيكون مرعي صاحب الـ20 عاما الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها الأهلي لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل، بعدما ضم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي.
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