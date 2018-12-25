محمد فهيم وشروق الشريف يطرحان "لعلمك" عبر "يوتيوب" (فيديو)

طرح الفنان محمد فهيم، والمطربة شروق الشريف، أغنيتهما الجديدة "لعلمك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وإذاعتي الراديو 9090 وإينرجي، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس وعيد رأس السنة.





"لعلمك" هي التجربة الأولى لمحمد فهيم في الإنتاج الفني، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمد فهيم، مكساج وماستر جورج يعقوب، فلوت شروق الشريف، أكورديون بيشوي شنودة، إيقاعات شرقية أحمد بدير، فوتوغرافيا سمير عز، مونتاج بابيون ستوديو برودكشن، ترجمة لانا صالح.



