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محمد فهيم وشروق الشريف يطرحان "لعلمك" عبر "يوتيوب" (فيديو)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:04 ص
محمد فهيم وشروق الشريف يطرحان لعلمك عبر يوتيوب (فيديو)
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سارة إبراهيم
 
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طرح الفنان محمد فهيم، والمطربة شروق الشريف، أغنيتهما الجديدة "لعلمك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وإذاعتي الراديو 9090 وإينرجي، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس وعيد رأس السنة.


"لعلمك" هي التجربة الأولى لمحمد فهيم في الإنتاج الفني، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمد فهيم، مكساج وماستر جورج يعقوب، فلوت شروق الشريف، أكورديون بيشوي شنودة، إيقاعات شرقية أحمد بدير، فوتوغرافيا سمير عز، مونتاج بابيون ستوديو برودكشن، ترجمة لانا صالح.


يذكر أن "فهيم" بجانب نجاحه كممثل، خاصة في تجسيد شخصية "سيد قطب" في مسلسل "الجماعة 2"، شارك كمطرب بفرقة "أيامنا الحلوة"، واشتهر بتجسيد شخصية الفنان الراحل إسماعيل يس، وغناء مونولوجات له، ببرنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس.

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