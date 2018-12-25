مدير مرسيدس: لا ننسى شوماخر أبدا

قال توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1، إنه دائما ما يفكر في الألماني مايكل شوماخر، أسطورة الفريق السابق، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الرأس، خلال حادث تزلج قبل خمسة أعوام.





وأوضح فولف، في مقابلة مع صحيفة (بيلد إم زونتاج) الألمانية "مايكل موجود دائما في حياتي الشخصية وفي مرسيدس.. إنه دائما في أذهاننا".





وأضاف "بالنسبة لي، إنه أفضل سائق سباقات سيارات في التاريخ، وشخصية رائعة، جميعنا في مرسيدس نفتقده كثيرا".





ويواصل شوماخر، الذي سيبلغ 50 عاما في الثالث من يناير القادم، عملية إعادة التأهيل في سويسرا، بعد حادث التزلج الذي وقع بالقرب من ميربيل بفرنسا، في 29 ديسمبر عام 2013.





وقاد شوماخر، الذي يمتلك سبعة ألقاب في بطولة العالم بفئة السائقين، فريق مرسيدس منذ عام 2010 حتى نهاية مسيرته الرياضية عام 2012، علما بأنه فاز بخمسة من ألقابه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2004، حينما كان في فريق فيراري.





وأكد فولف "شوماخر أحد المؤسسين لنجاح مرسيدس في فورمولا 1.. لقد ساهم في تأسيس هيكل الفريق، ما بين عامي 2010 و2012".



