لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو الأخير 25-12-2018

بدأ البث التلفزيوني لعرض الرو هذا الأسبوع بطريقة مميزة وبفيديو ترويجي استعرض أبرز المواجهات التي سيتم تقديمها في هذا العرض على شكل قصّة، وذلك قبل ظهور النجم المتألق إلايس وسط الحلبة من أجل تقديم فقرته الموسيقية المعتادة، وعزف الايس مقطوعة مميزة وتحدث بعدها للجماهير ودفعهم للهتاف باسمه كما هو معتاد منه كلّما ظهر.





النزال الأول: قتال شوارع الأعياد

الايـــــس -يهزم- بوبي لاشلي





أعيدت مشاهد من حديث فينس وشين وستيفاني مكمان وتربل اتش في افتتاح عرض الرو الأسبوع الماضي حول التغيير القادم في WWE وعروض الرو وسماكداون، وتوليهم زمام الأمور وإلغاء منصب المدير العام في كلا العرضين.





النزال الثاني: بطولة زوجي الرو

فريق بوبي روود وتشاد غيبل -يهزم- فريق سكوت داوسون وداش وايلد ر





انتهت المواجهة بطريقة مثيرة للجدل بعدما أظهرت الإعادة أن تشاد غيبل قام بتثبيت سكوت داوسون بينما كان داش وايلدر هو الرجل القانوني في الحلبة، احتفل غيبل مع شريكه رود عند المدخل بينما كان فريق ريفايفر محبطين وغاضبين وسط الحلبة بعد تلك الخسارة.





النزال الثالث: ثلاثي الأطراف

فين بالور -يهزم- درو ماكنتير ودولف زيجلر





النزال الرابع

فريق بايلي وبانكس وموون -يهزم- فريق جيمس وبروك وفوكس





النزال الخامس: بطولة سيدات الرو

روندا راوزي -تهزم- نــتــالــيــا





النزال السادس

هيث سلاتر -يهزم- جيندر مهال





انتهى النزال بقرار من الحكم بسبب تدخل سمير وسونيل سينغ ضد هيث سلاتر عندما كان قريبا من حسم النزال لمصلحته، وانتقل الثلاثة للهجوم عليه إلى أن ظهر سانتا كلوز مهاجما إياهم، وتبين أن النجم الخبير راينو الذي عاد للدفاع عن صديقه وشريكه الذي فرح بتحقق أمنيته بعودة الوحش لعروض الرو بعد أن طرده بارون كوربين.





قابلت المذيعة تشارلي كاروزو النجم سيث رولينز خلف الكواليس وتحدثت له حول احتمال تدخل غريمه دين أمبروز ضدّه أمام بارون كوربين، وقال رولينز إن الوقت يمر مسرعا لكنّ لديه تركيز جيد في هذا العرض وسيعمل على الإطاحة بكوربين، وأضاف أن أمبروز ربما تمكن من انتزاع حزامه لكنّه لن يكون قادرا على تحطيمه معنويا على الإطلاق.





النزال السابع

سيث رولينز -يهزم- بارون كوربين





انتزع سيث رولينز الفوز من غريمه بارون كوربين بعد ضربة كورب ستومب قوية وعنيفة وسط الحلبة قبل أن يقوم بتثبيته، واحتفل رولينز أمام الجماهير بالصعود فوق زاوية الحلبة واستعراض عضلاته، بينما كان غادر كوربين وهو يتألم ويحدّق بغريمه بعد الخسارة.



