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المسابقات: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الدور الثاني على استاد الإسماعيلية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:27 ص
المسابقات: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الدور الثاني على استاد الإسماعيلية
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الفجر الرياضي
 
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أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الكرة عن إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدور الثاني للدوري، على إستاد الإسماعيلية، بعد إقامة لقاء الدور الأول بملعب السلام.

وقال حسين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين: "تم منع إقامة لقاءات الأهلي والإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، بسبب دواع أمنية منذ عام 2011".

وتابع: "لكن ثروت سويلم مدير اتحاد الكرة، أكد لي إقامة مباراة الدور الثاني على ملعب الإسماعيلية، وهو ما جعل مباراة الدور الأول تقام بالقاهرة".

ولم يلعب الأهلي على إستاد الإسماعيلية، منذ يوم 21 نوفمبر 2010، والتي فاز بها الفريق الأصفر، بنتيجة 3-1.

وأوضح حسين، أنه ينتظر الموقف النهائي للأمن بخصوص مباراة الإسماعيلي والمقاولون، يوم الجمعة المقبل، بإستاد الإسماعيلية، بعد أن اعترض الأمن بشكل مبدئي على إقامتها هناك بذلك اليوم، لانشغاله بماراثون زايد.

وأشار إلى أن مباراة الزمالك والإسماعيلي سيتم تأجيلها لتقام يوم 7 الشهر المقبل، بدلا من 1 من نفس الشهر، بسبب رفض الأمن.

وعن أزمة إحالة محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، للجنة الانضباط والقيم، قال حسين إنه أحال شكوى الحكم إبراهيم نور الدين، الذي أدار مباراة فريقه الأخيرة، لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وليس إلى لجنة الانضباط.

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