ديفيد لويز على أعتاب الرحيل من تشيلسي مجانا

سعى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، للدخول في معركة مع الإدارة، حول إحدى القواعد التي يطبقها النادي اللندني.





وقررت إدارة البلوز، تنفيذ إستراتيجية تمنع تمديد عقود اللاعبين ممن تخطوا حاجز الـ30 عاما، لأكثر من عام واحد فقط.





ووفقًا لصحيفة "صن"، فإن ساري خسر معركته من أجل الإبقاء على المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وهو ما يعني رحيله في الصيف في صفقة انتقال حر.





وينتهي عقد البرازيلي بنهاية الموسم الجاري، ويرغب اللاعب في عقد لفترة أطول من عام.





ويعيش نفس الأزمة، الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب خط الوسط، والذي قد يرحل في يناير المقبل، نظرًا لتلقيه العديد من العروض.



