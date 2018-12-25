هيوستون روكتس يضم أوستن ريفرز

أعلن هيوستون روكتس، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الإثنين، تعاقده مع صانع اللعب أوستن ريفرز حتى نهاية الموسم الحالي.





وسيضيف ريفرز، 26 عاما، عمقا لتشكيلة روكتس، في غياب صانع اللعب كريس بول، لمدة أسبوعين، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.





وبدأ ريفرز الموسم الحالي مع واشنطن ويزاردز، وشارك في 29 مباراة، وبلغ متوسط نقاطه 7.2 نقطة في المباراة الواحدة.





وانتقل ريفرز، يوم 17 ديسمبر، من ويزاردز إلى فينكس صنز، الذي فسخ تعاقده في اليوم التالي.





وحقق روكتس 17 انتصارا، مقابل 15 هزيمة، ويحتل المركز الـ8 في القسم الغربي، لكنه لم ينتصر سوى مرة واحدة وخسر 5 مباريات في غياب بول، الذي انضم لفريق كل النجوم 9 مرات.



