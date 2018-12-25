"كوبرا" لبشرى تقترب من 200 ألف مشاهدة بعد 12 ساعة من طرحها (فيديو)
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:28 ص
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نشرت الفنانة بشرى، أغنية جديدة تحمل اسم "كوبرا"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ولاقت الأغنية العديد من الإعجاب فور طرحها وحتى الآن، حيث اقتربت من تحقيق200 ألف مشاهدة خلال
12 ساعة من طرحها.
وجاءت الأغنية بالعديد من التلمحات التي ترد من خلالها على أغنية الفنان محمد رمضان الأخيرة التي تحمل اسم "ملك الغابة".
حيث جاءت كلمات الأغنية: "ملك الغابة هبشته قطة.. لو فاكر نفسه هو لوحده جوا النادي لا فيه كتير دخلوا قبله من سنين، كل الكلام قاله يا عيني على الفاضي.. ده ماحصلش رقم سبعين".
وجاءت العديد من التعليقات لتؤكد أن الأغنية بمثابة رد على أغنية الفنان محمد رمضان، حيث جاءت بعض الكلمات متشابهة وترد على مقطع محمد رمضان وهو يقول في أغنيته "أنا ملك الغابة شايفك قطة".
تباينت ردود أفعال رواد السوشيال ميديا، الذين دافعوا عن رمضان، رافضين "تلقيحها" عليه، بحسب تعبيرهم، وبين مؤيد لها ولفكرتها التي ردت بها على ما وصفوه بـ"تكبر الأسطورة" بحسب رواد "فيسبوك"، فجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يروح رمضان رادد بأغنية أنا مش 70 أنا عبده التخين ويا قطة انتي مين ومش هنخلص"، "وأخيرا حد عرف يرد عليه بنفس الطريقة اللي يفهمها برافو بشري".
يذكر أن الفنان الشاب محمد رمضان، طرح ثاني تجاربه الغنائية والتي جاءت تحت عنوان "أنا الملك"، وصورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد أقل من شهر ونص على طرح أغنية "نمبر وان".
الأغنية من كلمات شبكوكشي ألحان وتوزيع مونتي، وإخراج الشاب حسام الحسيني، وإنتاج شركة مزيكا.
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