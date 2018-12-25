عاجل.. "بركات" يهدد انضمام خليفة أحمد حجازي للأهلي

طلب وادي دجلة الحصول على خدمات عمرو بركات لاعب الأهلي والمقيد على قائمة الانتظار بالمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





واشترط وادي دجلة الحصول على خدمات "بركات" في الميركاتو الشتوي للموافقة على انضمام محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للنادي الأهلي في الفترة الحالية.





ورفض عمرو بركات الدخول في صفقة تبادلية الأمر الذي يعطل إعلان الأهلي ضم محمود مرعي رسميا من وادي دجلة.





ويسعى بركات لفسخ عقده مع الأهلي، للرحيل لأي فريق في الانتقالات الشتوية المقبلة، أو الانضمام للاتحاد السكندري، الذي قدم له عرضا مميزا لضمه في يناير.





ويسعى مسؤولو الأهلي لإقناع إدارة وادي دجلة بضم لاعب آخر، بخلاف بركات، من أجل تسهيل المفاوضات، حال تمسك اللاعب بموقفه.





الأهلي ينهي اتفاقه مع وادي دجلة لضم "مرعي"





أنهى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مسؤولي وادي دجلة صفقة محمود مرعي مدافع الفريق الدجلاوي للانضمام إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ونجح عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، في التوصل إلى اتفاق مع مسئولو وادي دجلة لانتقال مرعي لصفوف القلعة الحمراء، لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 15 مليون جنيه، وذلك عقب الجلسة التي عقدها معهم أمس.





ووقع مرعي على عقود انتقاله للأهلي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا غدا الثلاثاء.





وسيكون مرعي صاحب الـ20 عاما الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها الأهلي لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل، بعدما ضم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس الأنجولي.



