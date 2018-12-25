١٠ معلومات عن مكتشف النجوم شريف عرفة في عيد ميلاده

يحتفل المخرج شريف عرفة، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الثامن والخمسين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنه.

١- ولد شريف عرفة في الخامس والعشرين من ديسمبر ١٩٦٠.





٢- ينتمي عرفة لعائلة فنية، فوالده هو المخرج سعد عرفة، وشقيقة الأكبر مو المخرج عمرو عرفة.





٣- تخرج في المعهد العالي للسينما في عام ١٩٨٢.





٤- جاءت انطلاقته السينمائية من خلال إخراج فيلم "الأقزام" في عام ١٩٨٧.





٥- تعاون مع كبار النجوم في العالم العربي، ومن أشهر أفلامه: "الناظر"، و"مافيا"، و"الإرهاب والكباب"، و"الجزيرة".





٦- أخرج عدد من الإعلانات التلفزيونية الناجحة، منها: بيبسي وشيبسي.





٧- إلى جانب الإخراج، أنتج عرفة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، مثل فيلم "حليم"، ومسلسلي "تامر وشوقية" و"لحظات حرجة" وبرنامج "الناس وأنا"، من خلال شركة الانتاج الخاصة به والتي تحمل ايم "بارتنر برو".





٨- ساهم خلال مسيرته الفنية على مدار أكثر من ثلاثة عقود في اكتشاف العديد من النجوم، من بينهم: "أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وعلاء ولي الدين، ومنى زكي، وكريم عبدالعزيز".





٩- حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: جائزة أحسن مخرج وأحسن فيلم من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني عن أفلام "اللعب مع الكبار"، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي"، والجائزة البرونزية لأحسن فيلم في مهرجان فينيسيا عام 1995 عن فيلم "طيور الظلام"، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو عن نفس الفيلم.





١٠- في عام ٢٠١٧، قدم آخر أفلامه هو "الكنز"، والذي شاركت فيه كوكبة من نجوم العالم العربي، وينتظر طرح الجزء الثاني منه العام المقبل.



