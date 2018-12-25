"شوشة": الحياة عادت لطبيعتها في الشارع السيناوي



وأضاف "جهامة"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هذا الأمر انتهى تماما حاليا، وسيناء أصبحت مفتوحة لكل أبناء مصر لأنها جزء أساسي من الأراضي المصرية.



وتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، المدارس والحضانات فُتحت، وتم عقد مؤتمرات لذوي الإعاقة، وهذه مؤشرات على التحسن، و"الوضع الآن أحسن من الأول بكتير وفيه تقدم".



من جانبه، قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن ظروف العملية سيناء 2018، فرضت بعض القيود على مواطني شمال سيناء، ولكن الحياة عادت إلى طبيعتها في العريش على وجه الخصوص، وجزء من مدينة الشيخ زويد.



وشدد على أن عودة الحياة مرتبطة بالأسعار الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي اختلاف في الأسعار عن نظيرتها في القاهرة أو الجيزة، كما أن السلع الغذائية موجودة بكثرة، وكل الاحتياجات التي يتم إنتاجها في المحافظة تكلفتها أقل من نظيرتها التي تأتي من مدن القناة.



وأشار المحافظ إلى أن المفتاح السحري في هذه العملية هو الإصرار على افتتاح المدارس والجامعات مع نظيرتها الموجودة في باقي الجمهورية، والأهالي كانوا كأنهم في عيد وهم مقبلون على المدارس، مشددا على أن الحياة عادت لطبيعتها في الشارع السيناوي، ولكنه يطمح إلى المزيد.

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن الفترة الماضية تعرض أبناء سيناء للضيق بسبب أنهم لابد وأن يحصلوا على تصريح للذهاب إلى مدن القناة، كما أن أي شخص يريد الذهاب إلى سيناء لابد وأن يحصل على تصريح.