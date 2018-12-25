هيفاء وهبي تتوقف عن الغناء بشكل مفاجئ في حفل الكريسماس! (فيديو)
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
Advertisements
Advertisements
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفل "الكريسماس"، داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.
أطلت هيفاء وهبي في الحفل، بـ"جبمسوت" أسود شفاف، خطف أنظار المتواجدين.
وخلال الحفل، غنت هيفاء وهبي أغنيتها الشهيرة "بوس الواوا"، ولكنها توقفت بشكل مفاجئ عن الغناء، مما جعل الحضور يسأل عن السبب، وهو أنها رأت الممثلة المصرية، نيللي ضمن الحضور، مما جعلها توجه لها كلمة تحية وتقدير، لتأتي لها نيللي عند خشبة المسرح وتلقي السلام عليها.
وشارك حساب لأحد معجبي هيفاء وهبي فيديو لترحيبها بنيللي في الحفل.
وصاحب هيفاء وهبي في تقديم فقرتها، راقصين من الأرجنتين والبرازيل، ولاعبو ألعاب نارية.
وقدمت هيفاء وهبي في الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة، منها "واحشني" التي افتتحت بها فقرتها، وحرصت بعدها على تهنئة الحضور بالعام الجديد، ثم تلتها بـ "يا ابن الحلال"، بالإضافة إلى معظم أغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" و"هفضل" و"واحشني" و"ست البنات" و"صباحو ورد".
يذكر أن هيفاء وهبي احتفلت بـ "الكريسماس" يوم الجمعة الماضي، داخل أحد فنادق الإسكندرية، بفستان مثير.
Advertisements
المزيد عن: هيفاء وهبي نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- مريم حسين تتلقى هدية مميزة من شبيه هيفاء وهبي
- راغب علامة: عندما تقف أمام الجمهور التونسي تتوقف لغة الكلام
- هيفاء وهبي في سهرة خاصة احتفالًا بالكريسماس (فيديو وصور)
- هيفاء وهبي تصل الساحل الشمالي استعدادا لحفلها الغنائي (فيديو)
- مطرب يتعدى بالضرب على أحد معجبيه في حفله الغنائي (فيديو)
- هيفاء وهبي تحتفل بـ"الكريسماس" مع الجمهور السكندري
- غدا.. هيفاء وهبي تحيي حفلها الغنائي بـ"دبي"
- تعرف على أسعار حفل هيفاء وهبي في الكريسماس
- حفل هيفاء وهبي بالقاهرة كامل العدد