هيفاء وهبي تتوقف عن الغناء بشكل مفاجئ في حفل الكريسماس! (فيديو)

وشارك حساب لأحد معجبي هيفاء وهبي فيديو لترحيبها بنيللي في الحفل.

وصاحب هيفاء وهبي في تقديم فقرتها، راقصين من الأرجنتين والبرازيل، ولاعبو ألعاب نارية.





وقدمت هيفاء وهبي في الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة، منها "واحشني" التي افتتحت بها فقرتها، وحرصت بعدها على تهنئة الحضور بالعام الجديد، ثم تلتها بـ "يا ابن الحلال"، بالإضافة إلى معظم أغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" و"هفضل" و"واحشني" و"ست البنات" و"صباحو ورد".